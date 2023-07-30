30 معرضًا رقميًّا لشؤون الحرمين الشريفين هذا العام

ذكر الوكيل المساعد لشؤون المعارض الرقمية، ومدير عام الإدارة العامة للمعارض الرقمية، ريان بن محمد المسعودي، بأن الوكالة المساعدة تسعى سعيًا حثيثًا إلى تحقيق أهداف الخطة التطويرية (2024) للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال الاستفادة من التقانة لتعريف الناس بمقتنيات وأثار الحرمين الشريفين، وتعريفهم بما يشهدانه من تطور وعناية ورعاية من ولاة أمرنا.

إيصال رسالة الحرمين

وأكد المسعودي بأن الوكالة المساعدة تهدف أيضًا إلى المشاركة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهما الدعوي من خلال المعارض المحلية والاقليمية والدولية.

شكر وثناء

وختم المسعودي حديثه بشكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على قراراه بإنشاء الوكالة المساعدة والذي صدر مع بداية هذا العام، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، للاهتمام بما تحتويه الحرمين الشريفين من مقتنيات تاريخية وعلمية وتعريف جميع بها.