3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا

أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) عن تقديم 3000 ريال في الشهر إعانة نقدية للصيادين في حال التعطل عن العمل، مؤكدًا أنه يوزع من البحر الأحمر للسعودية كلها.

200 ألف زراعية

ونقل برنامج ريف عن بعض الحرفيين والمزارعين إشادتهم بـ دعم ريف في إنفوجراف صادر عنها، فها هي أم وحيد حرفية صدف التي كادت أن تفقد مهنتها إذا ما عملت، لتصبح صاحبة مشروع ريادي من بين 38 ألف مشروع مدعوم في البرنامج.

فيما ذكر يحيى الذيبي “كنا نتمنى في يوم من الأيام أننا نتغير ونصبح مثل الدول التي تستخدم الآلات والميكنة لإنجاز أعمالها، وهذا الحلم قادم مع ريف السعودية”.

وقد وفر البرنامج 200 آلة زراعية توفر أكثر من 90% من تكلفة الحصاد على المزارعين.

موعد صرف دعم ريف

وأوضح برنامج ريف أنه يتم صرف دعم ريف لمستفيدين برنامج التنمية الريفية المستدامة من تاريخ 1 إلى 10 ميلادي من كل شهر. وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن، أن دعم ريف لا يؤثر على دعم المستفيدين بالبرنامج.