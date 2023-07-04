توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين من المدينة المنورة القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا 11 مدينة عربية تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم 3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا بطولة وحيدة لـ ستيفن جيرارد كمدرب قبل تدريبه لـ الاتفاق 10 إصابات بينها 3 حالات خطيرة بحادث دهس في تل أبيب جورجي جيسوس: أتمنى التعاقد مع برناردو سيلفا وخلافي معه انتهى الخادم الأسود يعود بعد غياب 9 سنوات الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الأمريكي استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) عن تقديم 3000 ريال في الشهر إعانة نقدية للصيادين في حال التعطل عن العمل، مؤكدًا أنه يوزع من البحر الأحمر للسعودية كلها.
ونقل برنامج ريف عن بعض الحرفيين والمزارعين إشادتهم بـ دعم ريف في إنفوجراف صادر عنها، فها هي أم وحيد حرفية صدف التي كادت أن تفقد مهنتها إذا ما عملت، لتصبح صاحبة مشروع ريادي من بين 38 ألف مشروع مدعوم في البرنامج.
فيما ذكر يحيى الذيبي “كنا نتمنى في يوم من الأيام أننا نتغير ونصبح مثل الدول التي تستخدم الآلات والميكنة لإنجاز أعمالها، وهذا الحلم قادم مع ريف السعودية”.
وقد وفر البرنامج 200 آلة زراعية توفر أكثر من 90% من تكلفة الحصاد على المزارعين.
وأوضح برنامج ريف أنه يتم صرف دعم ريف لمستفيدين برنامج التنمية الريفية المستدامة من تاريخ 1 إلى 10 ميلادي من كل شهر. وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن، أن دعم ريف لا يؤثر على دعم المستفيدين بالبرنامج.