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ضمن 50 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية

4 سعوديات ملهمات ضمن قائمة فوربس 2023

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
4 سعوديات ملهمات ضمن قائمة فوربس 2023
المواطن - فريق التحرير

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شملت قائمة فوربس لـ50 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2023، حيث سلطت الضوء فيها على مجموعة من سيدات الأعمال الملهمات صاحبات الرؤى اللاتي يعدن تعريف مشهد الموضة والأزياء، والتجميل، والمجوهرات، والإكسسوارات، والأحذية، والعطور، 4 سعوديات أسسن علامات تجارية، وهن هنيدة صيرفي، ومشاعل الفارس، وأروى العماري، وأخيرًا كوثر الهريش.

اعتمدت فوربس على تصنيف السيدات في القائمة على عدة معايير، منها: التأثير، والابتكار، والتغطية الإعلامية، والمشاهير الذين دعموا العلامة التجارية.

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شركات الموضة

وترأست شركات الموضة والأزياء القائمة بـ30 مشاركة، تليها 8 علامات تجارية في مجال التجميل، و5 علامات تجارية للمجوهرات، كما تضم القائمة سيدات أعمال من 21 جنسية مختلفة، تتصدرهن المصريات واللبنانيات بواقع 14 سيدة لكل منهما، تليهن 4 سعوديات. وتتصدر الإمارات القائمة عبر 20 شركة تتخذ من الدولة مقرًّا لها، يليها لبنان بـ10 شركات، ومصر بـ7 شركات، نستعرض فيما يلي السعوديات الأربع الملهمات.

هنيدة صيرفي

جاءت هنيدة صيرفي في المرتبة الـ37 بالعلامة التجارية HONAYDA، والمتخصصة في الموضة والأزياء، والتي تأسست عام 2016، ومقرها الرئيسي في دولة لبنان.

تشغل هنيدة منصب المدير الإبداعي لعلامة الملابس الجاهزة الفاخرة (HONAYDA). وطلبت العائلة المالكة الأردنية منها تصميم فستان مخصص لحفل حناء الأميرة رجوة الحسين، زوجة الأمير حسين بن عبدالله.

كما ارتدى العديد من المشاهير تصاميم العلامة التجارية مثل: بريانكا شوبرا، ولوبيتا نيونجو، وشاي ميتشل، وأنغام، وهند صبري، ودرة زروق.

مشاعل الفارس

جاءت مشاعل الفارس في المرتبة الـ40، بالعلامة التجارية MASHAEL AL FARIS، المتخصصة أيضًا في الموضة والأزياء، وتأسست عام 2010، ويقع المقر الرئيسي للشركة في السعودية.

وارتدى العديد من المشاهير تصاميم علامة الأزياء (MASHAEL AL FARIS) مثل: أجواء الجودي، وسارا سامبايو، ويار النملة، ونجود الرميحي، وفريدة خلفة، وآنا ديلو روسو، وماهلاجا جابري.

أروى العماري

وتأتي أروى العماري في المرتبة الـ45، بالعلامة التجارية ArAm، أيضًا في قطاع الموضة والأزياء، وتأسست عام 2015، ويقع مقرها الرئيسي في السعودية.

صممت العماري مجموعاتها لتتماشى مع كل المواسم للحد من إهدار الأقمشة، حيث تُصمم الملابس في نطاق محدود، ويمكن للعملاء طلب قطع مخصصة. عملت العماري كمستشارة ومديرة إبداعية لمعرض إكسبو 2020 دبي، ووزارة الثقافة السعودية، وهيئة الأزياء السعودية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكأس السعودية، والهيئة العامة للترفيه، ومجموعة (MBC) ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وهي أيضًا سفيرة لمجلس الأزياء العربي.

كوثر الهريش

وأخيرًا في المرتبة الـ48، جاءت المصممة كوثر الهريش، بالعلامة التجارية KAF BY KAF، كذلك في قطاع الموضة والأزياء، وتأسست عام 2019، ويقع المقر الرئيسي للعلامة التجارية في السعودية.

تباع منتجات علامة الأزياء (KAF BY KAF) في أشهر متاجر السعودية والإمارات والبحرين، ولديها أكثر من 46,500 متابع على إنستجرام حتى يونيو 2023. كما ارتدى تصاميمها مشاهير مثل: أليشيا كيز، ونجود الرميحي، ومرام الحربي.

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