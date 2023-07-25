40 مليون دولار تقرب انتقال ساديو ماني إلى النصر

كشفت تقارير صحفية أن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني وافق على تخفيض راتبه وذلك من أجل تسهيل انتقاله لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقة ساديو ماني

وقيل: إن ماني وافق على تخفيض راتبه من 100 مليون دولار سنويًّا إلى 40 مليون دولار بحسب “الرياضية”، كما أن النصر عقد اجتماعًا مع محامي ماني في اليابان لبحث إتمام الصفقة.

وكان ناديا إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي فكرا في ضم ماني، لكن عرض النصر أغرى ماني للانتقال إلى دوري روشن.

وكان اسم ماني ارتبط بالرحيل عن البايرن بعد شجاره الشهير مع زميله الألماني ليروى ساني، عقب مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وفي السياق ذاته، أشار نيكولو شيرا، إلى أن مسؤولي نادي النصر جهزوا العقد الخاص بالنجم السنغالي، حيث سينضم إلى صفوفه لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، وسيحصل على 25 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.