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44 وظيفة شاغرة لدى السلام لصناعة الطيران

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
44 وظيفة شاغرة لدى السلام لصناعة الطيران
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السلام لصناعة الطيران

وأبرزت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي فحص الأجهزة دون تدميرها (عدد وظيفتين).

– فني صيانة أنظمة تسليح.

– فني هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ.

– مستشار قسم الملاحة والتهديف.

– أخصائي مساندة الحياة.

– فني معدات أرضية (عدد وظيفتين).

– مستشار قائد سرب الصيانة.

– فني إدارة جرد.

– أخصائي صيانة عدادات وأجهزة مراقبة الطيران الإلكتروني.

– أخصائي مراقبة مواد.

– أخصائي صيانة معدات المساندة الأرضية (عدد 4 وظائف).

– أخصائي صيانة الطائرات (عدد وظيفتين).

– مشرف إنتاج (عدد 3 وظائف).

– أخصائي صيانة هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ (عدد 3 وظائف).

– أخصائي صيانة أجهزة الأسلحة (عدد 3 وظائف).

– أخصائي صيانة المحركات النفاثة (عدد 4 وظائف).

– أخصائي صيانة أجهزة مراقبة الهجوم الإلكتروني.

– مشرف صيانة أسلحة.

– أخصائي صيانة المعدات البيئية والكهرباء.

– أخصائي صيانة عامة للطائرات (عدد 10 وظائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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