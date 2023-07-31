47 هاتفاً عرضة للاختراق خلال ساعات

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قال الخبير التقني سالم الحربي إن قرابة 47 هاتفًا ستكون عرضة للاختراق خلال 24 ساعة فقط وتحديدًا في 1 أغسطس 2023 م بسبب توقف دعم جوجل على هذه الأجهزة.
وأضاف الحربي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “أن جوجل ستوقف دعم الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 4.4 وبالتالي ستكون الهواتف التي تعمل بهذا النظام عرضة للاختراق”، مؤكدا أهمية الترقية للنظام الأحدث.
وتابع الحربي “تحذير 47 هاتفاً معرضاً للاختراق بعد يوم واحد فقط”، كما نشر الحربي قائمة بجميع هذه الأجهزة على النحو التالي:
🛑تحذير 47 هاتفاً معرضاً للاختراق بعد يوم واحد فقط. ادخل شوف جهازك من ضمنها ام لا .اتمنى نشر الفيديو. pic.twitter.com/2mqkvgvSbL
— سالم الحربي (@arnod) July 30, 2023