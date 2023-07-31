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بعد توقف دعم جوجل بلاي

47 هاتفاً عرضة للاختراق خلال ساعات

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
47 هاتفاً عرضة للاختراق خلال ساعات
المواطن - فريق التحرير

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قال الخبير التقني سالم الحربي إن قرابة 47 هاتفًا ستكون عرضة للاختراق خلال 24 ساعة فقط وتحديدًا في 1 أغسطس 2023 م بسبب توقف دعم جوجل على هذه الأجهزة.

47 هاتفًا عرضة للاختراق

وأضاف الحربي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “أن جوجل ستوقف دعم الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 4.4 وبالتالي ستكون الهواتف التي تعمل بهذا النظام عرضة للاختراق”، مؤكدا أهمية الترقية للنظام الأحدث.

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قائمة بأنواع الهواتف

وتابع الحربي “تحذير 47 هاتفاً معرضاً للاختراق بعد يوم واحد فقط”، كما نشر الحربي قائمة بجميع هذه الأجهزة على النحو التالي:

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