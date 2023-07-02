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تصدرت مكة المكرمة الأضاحي بـ 306.675 أضحية

577 ألف أضحية استقبلتها المسالخ خلال أيام عيد الأضحى

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
577 ألف أضحية استقبلتها المسالخ خلال أيام عيد الأضحى
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، استقبال المسالخ التي تُشرف عليها لأكثر من 577 ألف أضحية من الضأن والماعز والإبل والأبقار، في جميع مناطق السعودية خلال أول 3 أيام من عيد الأضحى المبارك 1444هـ.

أعداد الأضاحي

ووفق المنشور الصادر من الوزارة، وتوزعت أعداد الأضاحي على مناطق السعودية، حيث تصدرت مكة المكرمة الأضاحي بعدد 306.675 أضحية، ثم الرياض بعدد 101.776، تلتها المدينة المنوّرة 43.733 أضحية.

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فيما جاءت الشرقية في المركز الرابع بـ 30.004، ثم عسير 18.456، وجازان 17.115، تلتها القصيم 14.939، ونجران 9738، ثم حائل 9371، والحدود الشمالية 7508، ثم تبوك 6778، والباحة 6252، والجوف 4734 أضحية.

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