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ضبط حالات اشتباه بالتستر وإحالة المخالفين إلى التحقيق

6.451 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر التجاري خلال شهر

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
6.451 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر التجاري خلال شهر
المواطن - فريق التحرير

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نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 6,451 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة 9 يونيو- 6 يوليو 2023م.

قواعد السوق المعتمدة

واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وذلك استنادًا على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر لضبط المخالفين.

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تفاصيل الزيارات التفتيشية

وشملت الزيارات أنشطة: بيع المواد الغذائية والأغذية والمشروبات والمقاولات وصالونات الحلاقة الرجالية وقطع غيار السيارات وغيرها، وتم تحرير مخالفات فورية وضبط حالات اشتباه بالتستر وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

​عقوبات تبعية

إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

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