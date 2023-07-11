650 مليون يورو تكلفة أعمال الشغب بفرنسا

كشفت شركات التأمين في فرنسا اليوم الثلاثاء أنّ الفاتورة التي ستدفعها لإصلاح الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد قبل أسبوعين في أعقاب مقتل شاب برصاص شرطي تبلغ 650 مليون يورو.

تكلفة أعمال الشغب في فرنسا

ووفقا لوسائل إعلام محلية، قالت فلورانس لوستمان رئيسة اتّحاد شركات التأمين الفرنسية “فرانس أسورور” في بيان إنّ حوالي 90% من هذه “التكلفة تتعلّق بـ 3900 ملكية لمهنيين ومجتمعات محليّة” تضرّرت من أعمال الشغب في فرنسا

أما النسبة المتبقية (10% تقريباً) فتتعلّق بشكل أساسي بأضرار لحقت بأفراد تعرّضت سياراتهم بالدرجة الأولى لأضرار بالغة.

من المعروف أن الاتّحاد قدّر الأسبوع الماضي هذه الفاتورة بأقلّ من النصف (280 مليون يورو).

وأحصى الاتّحاد 11300 مطالبة تتعلّق بأضرار نجمت عن أعمال العنف الليلية التي استمرت أسبوعاً وأشعلها مقتل الشاب نائل (17 عاماً) خلال عملية تفتيش مروري في نانتير في غرب باريس.

وأوقفت قوات الأمن أكثر من 3700 شخص لصلاتهم بأعمال الشغب تلك، بينهم حوالى 1160 قاصراً، وفقاً لأرقام وزارة العدل.

وبحسب ما أعلنت وزارة العدل الجمعة، فمن بين هؤلاء الموقوفين تم حبس حوالى 400 شخص.