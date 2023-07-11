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اندلعت عقب مقتل شاب برصاص شرطي

650 مليون يورو تكلفة أعمال الشغب بفرنسا

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
650 مليون يورو تكلفة أعمال الشغب بفرنسا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركات التأمين في فرنسا اليوم الثلاثاء أنّ الفاتورة التي ستدفعها لإصلاح الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد قبل أسبوعين في أعقاب مقتل شاب برصاص شرطي تبلغ 650 مليون يورو.

تكلفة أعمال الشغب في فرنسا

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

ووفقا لوسائل إعلام محلية، قالت فلورانس لوستمان رئيسة اتّحاد شركات التأمين الفرنسية “فرانس أسورور” في بيان إنّ حوالي 90% من هذه “التكلفة تتعلّق بـ 3900 ملكية لمهنيين ومجتمعات محليّة” تضرّرت من أعمال الشغب في فرنسا

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أما النسبة المتبقية (10% تقريباً) فتتعلّق بشكل أساسي بأضرار لحقت بأفراد تعرّضت سياراتهم بالدرجة الأولى لأضرار بالغة.

من المعروف أن الاتّحاد قدّر الأسبوع الماضي هذه الفاتورة بأقلّ من النصف (280 مليون يورو).

وأحصى الاتّحاد 11300 مطالبة تتعلّق بأضرار نجمت عن أعمال العنف الليلية التي استمرت أسبوعاً وأشعلها مقتل الشاب نائل (17 عاماً) خلال عملية تفتيش مروري في نانتير في غرب باريس.

مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا

وأوقفت قوات الأمن أكثر من 3700 شخص لصلاتهم بأعمال الشغب تلك، بينهم حوالى 1160 قاصراً، وفقاً لأرقام وزارة العدل.

وبحسب ما أعلنت وزارة العدل الجمعة، فمن بين هؤلاء الموقوفين تم حبس حوالى 400 شخص.

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