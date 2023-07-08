8 ساعات من الرياح وارتفاع الأمواج في جدة ورابغ

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً من رياح نشطة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج على محافظتي جدة ورابغ والأجزاء الساحلية.
وبين المركز -في تقرير له اليوم- أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الواحدة من مساء يوم غد وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.