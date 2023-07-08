8 ساعات من الرياح وارتفاع الأمواج في جدة ورابغ

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً من رياح نشطة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج على محافظتي جدة ورابغ والأجزاء الساحلية.

وبين المركز -في تقرير له اليوم- أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الواحدة من مساء يوم غد وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.