215 ألف وظيفة شاغرة في الذكاء الاصطناعي حول العالم 8 مركبات يمكن إسقاطها خلال المهلة التصحيحية عبر أبشر أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها ثلاثية تحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك نتائج قرعة مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 تسريح الآلاف حول العالم من الشركة المنتجة للبنادول اعتقال أمريكي عذب 4 قطط حتى الموت خياران أمام متعاطي المخدرات الحبس أو العلاج بسرية تامة الاتفاق يغري جوردان هندرسون للرحيل عن ليفربول 87 ألف سيارة صينية تدخل السعودية في 5 أشهر وحل مشاكلها مع الوقت
حثت إمارة منطقة مكة المكرمة المتابعين، بأهمية التعرّف على المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة بشكل فوري وبدون غرامات، خلال المهلة التصحيحية.
خدمة إسقاط المركبات التالفة أو المهملة هي خدمة أطلقتها منصة أبشر تتيح التعرف على منشآت بيع المركبات الملغي تسجيلها ومكابس الحديد المعتمدة لإسقاط المركبات خلال المهلة التصحيحية والتي تنتهي في 1 مارس 2024.
بحسب ما ذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة، جاءت أنواع المركبات التالفة أو المهملة التي يمكن إسقاطها خلال المهلة التصحيحية، هي: مركبة خصوصي، مركبة نقل عام، مركبة نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، مركبة أجرة، مركبة أشغال عامة، دراجة نارية.