8 مركبات يمكن إسقاطها خلال المهلة التصحيحية عبر أبشر

حثت إمارة منطقة مكة المكرمة المتابعين، بأهمية التعرّف على المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة بشكل فوري وبدون غرامات، خلال المهلة التصحيحية.

خدمة إسقاط المركبات التالفة

خدمة إسقاط المركبات التالفة أو المهملة هي خدمة أطلقتها منصة أبشر تتيح التعرف على منشآت بيع المركبات الملغي تسجيلها ومكابس الحديد المعتمدة لإسقاط المركبات خلال المهلة التصحيحية والتي تنتهي في 1 مارس 2024.

أنواع المركبات

بحسب ما ذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة، جاءت أنواع المركبات التالفة أو المهملة التي يمكن إسقاطها خلال المهلة التصحيحية، هي: مركبة خصوصي، مركبة نقل عام، مركبة نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، مركبة أجرة، مركبة أشغال عامة، دراجة نارية.