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تشمل أنشطة وعروضاً لأشهر العلامات التجارية

Kid’s Dome تجربة استثنائية للأطفال بـ موسم الجيمرز

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
Kid’s Dome تجربة استثنائية للأطفال بـ موسم الجيمرز
المواطن - واس

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تستقبل منطقة “Kid’s Dome” في موسم “الجيمرز: أرض الأبطال” الذي تقام فعالياته في بوليفارد ستي بالرياض، أكثر من 14 نشاطًا وفعالية، بما في ذلك 20 عرضًا مسرحيًا وتجارب تفاعلية وتجارب من أشهر العلامات التجارية العالمية للأطفال، وورش عمل وعروض حية، حيث سيتاح للزوار فرص الاستمتاع بهذه التجارب يوميًا من الخامسة مساءً وحتى منتصف الليل.

تجربة ترفيهية

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري، أن منطقة “Kids Dome” هي الموقع الذي سيوفر لجميع أفراد العائلة وتحديدًا الأطفال تجربة ترفيهية استثنائية ممزوجة مع الجانب التعليمي حول الألعاب الإلكترونية والتقنية ودورهما المهم في الحياة العصرية.

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موسم الجيمرز

يشار إلى أن موسم الجيمرز: أرض الأبطال، من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويعود في نسخته الثانية ليقدم تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة من اللاعبين للمنافسة على جوائز إجمالية تبلغ 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية.

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