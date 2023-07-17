SSC تعلن نقل مباراة النصر وسيلتا فيغو

تنتظر الجماهير مباراة النصر وسيلتا فيغو الودية، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، نظرًا لتواجد ثنائي العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

مباراة النصر وسيلتا فيغو

وأعلن حساب قنوات SSC، الرسمي على موقع “تويتر”، عن نقل المباراة الودية التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره سيلتا فيغو، عند الساعة 10:30 مساء اليوم الاثنين، بتعليق مشاري القرني.

وتُعد مباراة النصر وسيلتا فيغو، هي الثالثة للعالمي في معسكره الإعدادي المقام بالبرتغال، حيث بدأ ودياته بالفوز على ألفيركا بهدفين دون رد، قبل أن يتجاوز فارينس بنتيجة 5\1، وشهدت المواجهتان حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

مشاركة رونالدو وبروزوفيتش

وستشهد مباراة اليوم، ظهور كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، بجانب بروزوفيتش المنضم حديثًا إلى صفوف العالمي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان.

مواجهات قوية في اليابان

على الجانب الآخر، سيخوض العالمي جولة آسيوية تحضيرية في اليابان، بداية من 21 يوليو وحتى يوم 29 من الشهر ذاته، في آخر محطات الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراتين وديتين في الجولة الخاصة باليابان، وستكون المباراة الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 25 يوليو، ثم يُلاقي إنتر ميلان الإيطالي، يوم 27.