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قادمًا من إشبيلية الإسباني

أبرز أرقام الحارس ياسين بونو بعد انضمامه لـ الهلال

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
أبرز أرقام الحارس ياسين بونو بعد انضمامه لـ الهلال
المواطن - محمد سمعه

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تعاقد نادي الهلال مع الحارس ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، وذلك كسادس صفقة يُبرمها أزرق الرياض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان المعيوف ظهر بمستوى غير جيد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي أُقيمت مؤخرًا في السعودية، مما جعل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يعتمد على محمد العويس في النهائي ضد النصر يوم السبت الماضي.

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بونو لعب مع فريق إشبيلية منذ عام 2020 قادمًا من جيرونا الإسباني، كما نجح مع إشبيلية بالفوز بلقبين في بطولة الدوري الأوروبي.

التعاقد مع ياسين بونو قد يجعل الهلال يوجه الشكر لـ عبدالله المعيوف أو محمد العويس المراقب من نادي الاتحاد، حيث سيكون بونو التعاقد السادس لأزرق الرياض بعد ضم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش والبرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم.

الحارس ياسين بونو

ماحققه الحارس ياسين بونو

وفي الموسم الماضي، لعب بونو صاحب الـ32 عامًا 36 مباراة في مختلف المسابقات حقق نظافة الشباك في 7 مباريات، واستقبلت شباكه فقط 60 هدفًا.

وبشكل عام خاض بونو 140 مباراة، استقبل خلالها 138 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 58 مباراة.

الحارس ياسين بونو

وحقق الحارس ياسين بونو المخضرم بطولة الدوري الأوروبي مرتين مع إشبيلية موسمي 2019/ 2020 و2022/ 2023، كما فاز بجائزة زامورا لأفضل حارس في الدوري الإسباني موسم 2021/ 2022.

ونشر حساب نادي الهلال عبر منصة “إكس” لقطات من ارتداء بونو لقميص نادي الهلال بعنوان: “ديما هلال، ديما أزرق”.

يذكر أن ياسين بونو كان شارك مع منتخب المغرب في مونديال 2022 بقطر، حيث ساهم في حصول منتخب المغرب على المركز الرابع، كما سيرتدي القميص رقم 37 مع الهلال في الفترة المقبلة.

 

 

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