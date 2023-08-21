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أجهزة منزلية تزيد من فاتورة استهلاك الكهرباء

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
أجهزة منزلية تزيد من فاتورة استهلاك الكهرباء
المواطن - فريق التحرير

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يلجأ البعض إلى ترك بعض الأجهزة المنزلية في وضع الاستعداد دون استخدام وتشغيل؛ وهذا ما يثير قدراً كبيراً من القلق من هدر الطاقة.

ويؤكد الخبراء أن ترك بعض الأجهزة المنزلية في حالة الاستعداد، تتسبب في زيادة استهلاك الفاتورة، بعكس ما يظن البعض بأنها قد لا تستهلك الكهرباء.

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أجهزة ترفع استهلاك الكهرباء

ويوضح خبير الطاقة نيكولاس أوكلاند، أهمية مراقبة 5 أجهزة منزلية وعدم تركها في وضع الاستعداد لفترات طويلة، وفقاً لصحيفة إكسبرس البريطانية كالتالي:

1- الغسالات والمجففات:

تستهلك هذه الآلات 14% من فواتير الطاقة بسبب كمية الماء والهواء التي يجب تسخينها حتى تعمل الأجهزة.

لذلك أوصى الخبير بالغسيل بالماء البارد أو باستخدام الإعداد إيكو، وتجفيف الملابس خارج البيت أو داخله، وعدم استخدام المجفف على الإطلاق.

2- الثلاجات والمجمدات

أوصى الخبير بالتأكد من ضبط الأجهزة على درجة الحرارة الصحيحة حتى لا تكون شديدة البرودة، أو السخونة، مما قد يؤدي إلى استهلاك طاقة زائدة، أو اقتناء الثلاجات والمجمدات الجيدة وعالية الجودة.

3- أجهزة التلفاز والألعاب

تترك هذه الأجهزة أيضاً قيد التشغيل لفترات طويلة في وضع الاستعداد، وهي تستهلك بين 6 %- 10% من فواتير الطاقة لذلك لا بد من اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة عند شرائها لأول مرة، والتأكد من إيقاف تشغيلها عندما لا تكون قيد الاستخدام.
الأنوار

4- الأفران والغلايات والميكروويف

تستهلك أجهزة الطهي ما يقرب من 5% من فواتير الطاقة، وذلك اعتماداً على كفاءة الجهاز ومقدار الطهي الذي تقوم به وعدد الأجهزة الموجودة.

وقد أوصى الخبير نيكولاس أوكلاند باستخدام هذه الأجهزة، والتأكد من وضعها جميعاً في الأماكن الصحيحة داخل المطبخ.

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