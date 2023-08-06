أجواء حارة جدًا نهارًا على معظم المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء من حارة إلى حارة جدًا نهارًا، بينما تميل من معتدلة إلى تميل للاعتدال فجرًا على معظم المناطق والخليج العربي، في حين تسجل درجات الحرارة معدلاتها السنوية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن الأجواء معتدلة نهارًا ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلًا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

كما توقع الحصيني، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة، حيث تمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من اليمن وعُمان والإمارات، وتصبح غزيرة على أجزاء من اليمن وعُمان.

وذكر الحصيني أنه وفقاً للنماذج العددية للطقس، فإنه يتوقع هبوب رياح من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا شبه قوية على أجزاء واسعة من المنطقة الغربية وبشكل أقل على الشرقية والوسطى والشمالية من السعودية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يبقى الطقس الحار على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان ) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.