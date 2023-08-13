أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ الخطبة

عرضت قناة الإخبارية تقريرًا يوضح أحقية الخاطب في استرداد الهدايا التي قدمها عند فسخ الخطبة.

وخلال مقطع فيديو، أعربت إحدى السيدات عن رأيها قائلة: في رأيي، لا يحق للخاطب استرداد هداياه، فهي تعتبر حقًّا للشخص الذي استلمها، وفي العادات والتقاليد تُعتبر هذه الهدايا حق الشوفة.

غير لائق

من جانبه، قال أحد الرجال: من غير اللائق أن يُطالب الرجال باسترداد الهدايا، بمجرد انتهاء العلاقة وبعدما أدركت أنها غير مناسبة لي، يجب أن نترك الأمر لله ونثق بأنه سيعوضنا بأفضل منها.

الموقف القانوني

وفيما يخص القانون، أوضح المحامي نايف المرشدي أن وفقًا لنظام الأحوال الشخصية الصادر في 9 مارس 2022، “إذا قدم الشخص هدية واعتُبرت جزءًا من المهر، فإنها تُعتبر كذلك، ولكن في حالة وفاته أو تراجعه عن الخطبة، يحق لأهله المطالبة بما قدم”.

وختم المحامي حديثه قائلًا: إذا تراجع الشخص عن الخطبة، فلا يحق له المطالبة برد الهدايا التي قدمها.