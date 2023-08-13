أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ الخطبة جماهير الأهلي تستغيث: التركي ديميرال مرفوض في نادينا رجل يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته جراء صاعقة بألمانيا التنفيذي تطلق البرنامج التدريبي الأول المنتهي بالتوظيف للسعوديين 24 ساعة تفصل الهلال عن حسم صفقة نيمار لحظة دخول موجة غبار شديدة للمفرق الأردنية ضبط قائد مركبة خالف الوقوف وعرقل السير في عسير انفتاح العسكريين في النيجر على الحوار حبيب ديالو يصل الرياض تمهيدًا للانضمام إلى الشباب 14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل
عرضت قناة الإخبارية تقريرًا يوضح أحقية الخاطب في استرداد الهدايا التي قدمها عند فسخ الخطبة.
وخلال مقطع فيديو، أعربت إحدى السيدات عن رأيها قائلة: في رأيي، لا يحق للخاطب استرداد هداياه، فهي تعتبر حقًّا للشخص الذي استلمها، وفي العادات والتقاليد تُعتبر هذه الهدايا حق الشوفة.
من جانبه، قال أحد الرجال: من غير اللائق أن يُطالب الرجال باسترداد الهدايا، بمجرد انتهاء العلاقة وبعدما أدركت أنها غير مناسبة لي، يجب أن نترك الأمر لله ونثق بأنه سيعوضنا بأفضل منها.
وفيما يخص القانون، أوضح المحامي نايف المرشدي أن وفقًا لنظام الأحوال الشخصية الصادر في 9 مارس 2022، “إذا قدم الشخص هدية واعتُبرت جزءًا من المهر، فإنها تُعتبر كذلك، ولكن في حالة وفاته أو تراجعه عن الخطبة، يحق لأهله المطالبة بما قدم”.
وختم المحامي حديثه قائلًا: إذا تراجع الشخص عن الخطبة، فلا يحق له المطالبة برد الهدايا التي قدمها.