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ضمن فعاليات جولة المملكة 2030

أحلام تطرب جمهورها بأروع أغانيها في جدة

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
أحلام تطرب جمهورها بأروع أغانيها في جدة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو جزءًا من حفلة الفنانة أحلام على مسرح بنش مارك بجدة، والذي تقام ضمن فعاليات جولة المملكة 2030.

ونشر الحساب الرسمي لـ عيشها بمنصة “إكس” جزءًا من حفلة الفنانة أحلام التي أمتعت من خلالها جمهورها بأروع الأغاني في ليلة طربية على مسرح بنش مارك بجدة.

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جولة المملكة

أطلقت فعاليات “جولة المملكة 2023″ في مايو، وتضم الفعاليات نجومًا سعوديين وعربًا، إضافة إلى عدد من شباب المملكة، يشاركون في حزمة من المسرحيات والحفلات الغنائية التي تقام بجميع مناطق المملكة، بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرنامج جودة الحياة، وروح السعودية.

ويتضمن دليل فعاليات الجولة التي تشهدها مناطق المملكة خلال الفترة مايو– سبتمبر هذا العام مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبو بكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

 

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