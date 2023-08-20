أحلام تطل على جمهور جدة الجمعة القادمة

أعلنت منصة عيشها، التابعة لليئة العامة للترفيه، عن تنظيم حفل للمطربة أحلام في جدة على مسرح بنش مارك، ضمن فعاليات جولة المملكة.

وقال منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: فنانة العرب أحلام تطل علينا في ليلة غنائية مميزة بقيادة المايسترو وليد فايد ضمن فعاليات جولة المملكة، في جدة- مسرح بنش مارك، يوم 25 أغسطس الجاري.

ولفتت المنصة إلى أن التذاكر تطرح غدًا الساعة 8 مساءً عبر المنصة الإلكترونية.

أمسية القصيم

وأحيت أحلام أمسية غنائية أول أمس الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري في القصيم، ضمن جولة المملكة.

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: فنانة العرب أحلام جايتكم بأمسية غنائية بقيادة المايسترو وليد فايد في القصيم ضمن حفلات جولة المملكة.

جولة المملكة

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

أضخم جولة ترفيهية

وقال آل الشيخ: إن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض.