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تراجع الإيرادات الفصلية بنسبة 28%

أرامكو تحقق 113 مليار ريال أرباحاً في الربع الثاني

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
أرامكو تحقق 113 مليار ريال أرباحاً في الربع الثاني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري 2023م.

قيمة الأرباح

وأوضحت شركة أرامكو، في بيان لها اليوم، أنه تم تحقيق أرباح بقيمة 113 مليار ريال في الربع الثاني لتفوق التوقعات بشأن الأرباح.

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وتراجعت أرباح أرامكو 37 % إلى 112.81 مليار ريال، كذلك تراجعت إيرادات أرامكو الفصلية بنسبة 28 % لتستقر عند 402 مليار ريال.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 24.30 نقطة ليقفل عند مستوى 11351.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 168 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر انخفاضاً

وكانت أسهم شركات: أنابيب السعودية، ووقت اللياقة، وعلم، والأول، والرخيف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: نادك، والسعودي الألماني الصحية، وأميانتيت، وحلواني إخواني، وتوبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و10.00%.

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