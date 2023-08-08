أسباب تدفعك لعدم شراء آيفون الآن

نصح التقني عبدالله السبع المستهلكين بعدم شراء أجهزة آيفون جديدة خلال هذه الفترة، موضحًا أن الإصدار الجديد من هواتف آيفون 15 سيتم إطلاقه بعد 3 أشهر.

تعديلات كبيرة

وأشار السبع إلى أن الآيفون القادم متوقع به تعديلات كبيرة جدًّا ومزودة بمنفذ شاحن USB-C، وهو ما يناسب توجه السعودية بتوحيد منافذ الشحن إلى USB-C بحلول 2025.

وقال السبع: “لا تضيع فلوسك في آيفون الآن، اصبر وخل فلوسك بجيبك واشترِ الآيفون الجديد أريح لك”.

وأوضح السبع أسباب الانتظار 3 شهور لشراء الآيفون لأن النسخة الجديدة ستتمتع بمميزات بينها: منفذ الشحن سوف يتغير بجانب المعالج سيكون أفضل ما سيكون له أثر كبير في أداء البطارية، وكذلك الشاشة ستتحسن وزر الصامت سيتغير.

توحيد منافذ الشحن في السعودية

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أعلنت عن المراحل الإلزامية لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودية، بهدف تحسين تجربة المستخدمين في المملكة وعدم تحميلهم تكاليف إضافية، وتقديم تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة، إضافة إلى دعم مبادئ الاستدامة البيئية من خلال الحد من حجم النفايات الإلكترونية.

ومن المقرر بدء إلزام الشركات والموردين بتوحيد أنواع منافذ الشحن من عام 2025 لتكون من نوع USB Type-C، وأوضحت الهيئتان أن إنفاذ قرار الإلزام سيجري على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الأول من يناير 2025، وستشمل الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، والسماعات المكبرة للصوت، ولوحات المفاتيح، وأجهزة مؤشر الحاسب (الفأرة)، إضافة إلى أنظمة الملاحة المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، والموجهات اللاسلكية (راوتر)، فيما ستنطلق المرحلة الثانية في الأول من إبريل لعام 2026، وتشمل أجهزة الحاسب الآلي المحمولة.