أسرة سعودية تتعرض للسرقة في تركيا بحيلة منظمة

روت مواطنة تفاصيل تعرضها للسرقة في إسطنبول خلال قضائها لإجازتها السنوية برفقة أسرتها في تركيا.

حيلة السرقة

وقالت المواطنة في مقطع فيديو متداول بمنصة إكس: سرقنا مرتين في يومين ورا بعض وبنفس الطريقة، وشرحت المواطنة حيلة أصحاب المقاهي في سرقة زبائنهم الخليجيين قائلةً: عندما تطلب الحساب يدعي أصحاب المقهى أنه لا يوجد جهاز سحب ويطلب السحب من مكائن سحب آلية ATM بشكل معين، وبعد الذهاب لتلك المكائن والتوقف بصف يقال إن الماكينة لا يوجد به مال.

وأكدت المواطنة أنها عملية منظمة حيث يقف شخص خلف السائح طوال العملية، ويطلب منه الذهاب للجهاز المجاور وبعد إدخال البطاقة والرقم السري لم تخرج البطاقة مرة أخرى.

وتابعت المواطنة: أن الشخص الذي يقف خلفها كان يعرض عليها المساعدة ثم يختفي فجأة، مشيرةً إلى أن أهلها تعرضوا لنفس العملية المنظمة فضلًا عن عائلة سعودية أخرى.

آراء رواد إكس

وتفاعل رواد منصة “إكس” مع الفيديو، ورصدت “المواطن” جانبًا منها، فقال عبدالناصر مبارك: أسوأ دولة زرتها بحياتي عنصريين ويكرهونا!، وتابع خباب: ليش ناس تحب تروح لتركيا؟! أبي أفهم هم ما يبون أحد يجي عندهم تعاملهم جدًّا سيئ مع أي سائح يسرقونه ويضاربنه ما بقي شيء والله.

معاملة جافة وهمجية

وحذر كثير من المتابعين من السفر إلى تركيا، حيث قالت مها: لا تروحون طيب وش نسوي نجي نفزع لكم بتركيا اصحوا على عقولكم، وأضاف صاحب حساب يدعى فراغ: اللي يروح لتركيا يعرف كلامي هذا بالمطار معاملة جافة وهمجية يكرهون العرب أكثر من اليهود أنا شنو حادني أروح لناس هذا شكلهم ديار الله واسعة والناس ما هي واحد تركيا قدام الأوربيين يكخون شوفوا شنو يسوون فيهم الألمان بألمانيا وبتركيا صايرين أسود القطاوة.