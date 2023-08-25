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إطلالتها أثارت جدلًا واسعًا

أسما شريف منير تكشف عن رد فعل والدها بعد حلاقة شعرها

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
أسما شريف منير تكشف عن رد فعل والدها بعد حلاقة شعرها
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، أنها لم تمتلك الشجاعة لمواجهة والدها الفنان شريف منير، بما فعلته في شعرها وحلاقته نهائيًا.

موقف شريف منير

وقالت أسما شريف منير، في تصريحات تلفزيونية: مواجهتش والدي شريف منير لحد دلوقتي بعد حلاقة شعري.. وطول الوقت على خلاف معايا ومبيحبش أي حاجة بعملها وبيضايق من تصرفاتي، والناس بتصطاد في المياه العكرة.

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كما نقلت صحف محلية عنها: لما يشوفني يا هيقولي حلو جدًا، أو هيقاطعني لأنه معندوش وسط.

وتابعت أسما شريف منير: عشان أعمل اللوك ده احتاج مني قوة وجرأة عشان أخد القرار، وعشان أخد اللحظة الأولى دي كانت محتاجة جرأة فظيعة.

الموضوع نفسي

كما تحدثت أسما شريف منير، عن قرار حلاقة شعرها، قائلة: راحة وصفحة جديدة وجزء من الموضوع نفسي ومحاولة لتخطي الأزمات، ولما شفت شيرين عبد الوهاب حلقت شعرها عرفت أنها حاجة نفسية وريحتها.

وأكدت أنها عندما تشاهد نفسها في المرآة تشعر بالاستغراب لكنها لم تندم عن قرارها وإنها لم تشجع أحد على خوض التجربة.

وظهرت أسما شريف منير لأول مرة بعدما أقدمت على حلق شعرها نهائيًا، حيث صبغت فروة رأسها باللون الأصفر، واعتمدت مكياج وإطلالة جريئة، وذلك على هامش حضورها فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي أُقيم أمس في مدينة العلمين الجديدة، وأثارت اطلالها جدلا واسعا.

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