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تتراوح بين 47 مئوية و14 مئوية

أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالسعودية

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض الأماكن والمدن السعودية؛ حيث سجلت الصمان وحفر الباطن ورفحاء أعلى درجة حرارة اليوم 47 مئوية، بينما سجلت السودة أدنى حرارة بـ 14 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الصمان وحفر الباطن ورفحاء 47 مئوية، المدينة المنوّرة والرياض والدمام وبريدة وعرعر وسكاكا والتنهات ووادي الدواسر والأحساء والخرج والمجمعة والدهناء 46 مئوية، الدوادمي والقريات 45 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، أبها والباحة 18 مئوية، نجران 25 مئوية، نجران والطائف 26 مئوية، بريدة وحائل وطريف والقريات 27 مئوية، الدوادمي وبيشة والوجه 28 مئوية، تبوك وعرعر وسكاكا وشرورة وينبع ورفحاء والتنهات والقنفذة والدهناء 29 مئوية.

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