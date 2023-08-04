أغرب طلبات العرائس في حفلات الزواج

كشفت منسقة حفلات أفراح هدى الباز، عن أغرب طلبات العرائس في يوم الزواج.

قفص عصافير

وقالت هدى الباز خلال لقائها في برنامج ثمانية: جت فترة طلب مني أحط عصافير في صالة العرس توضع داخل قفص ويتم طيرانها خلال الحفل ورفضتها.

الأميرة النائمة

وأضافت: اللي تدخل لي بعربة سندريلا وواحدة قالت لي أدخل مثل الأميرة النائمة والأقزام السبعة.