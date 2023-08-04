أغرب طلبات العرائس في حفلات الزواج ترامب: يوم حزين جدًّا لأمريكا أجواء ممتعه يعيشها الحضور في العرض الأول لمسرحية تو ذا مون في الرياض دهاء ثمانينية أمريكية يتغلب على ذكاء مراهق اقتحم منزلها جماهير الهلال تنتقد سالم الدوسري بسبب تصريحه .. ماذا قال ؟ امرأة تصمد بين فكي تمساح 90 دقيقة وتخرج حية إصابة ناشطة بالتسمم نتيجة شرب كمية كبيرة من الماء لاعبان مرشحان لمغادرة الاتحاد لقيد فابينيو تفاصيل يرويها والد ريما بعد أن ضحت بنفسها لإنقاذ أشقائها الدفاع المدني: اتبعوا إرشادات السلامة أثناء التنزه في الغابات
كشفت منسقة حفلات أفراح هدى الباز، عن أغرب طلبات العرائس في يوم الزواج.
وقالت هدى الباز خلال لقائها في برنامج ثمانية: جت فترة طلب مني أحط عصافير في صالة العرس توضع داخل قفص ويتم طيرانها خلال الحفل ورفضتها.
وأضافت: اللي تدخل لي بعربة سندريلا وواحدة قالت لي أدخل مثل الأميرة النائمة والأقزام السبعة.
أغرب طلبات «العرايس» في يوم الزواج! 👰 #ثمانية_أسئلة مع منسّقة حفلات أعراس. pic.twitter.com/Zj31tBqzaw
— ثمانية (@thmanyah) August 3, 2023