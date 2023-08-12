أغرب عادات إكرام الضيف بالسعودية بينها صب السمن

تتنوع عادات الشعوب والقبائل في إكرام الضيف، إذ إن عادات الضيافة لها تقاليدها التي يصر السعوديون على عدم التخلي عنها رغم مرور السنين.

عادة صب السمن

ومن بين العادات القديمة عادة “صب السمن على طعام الضيف وعلى يديه” فهي من التقاليد القديمة التي تقدم للضيف صاحب المواقف المشرّفة والبطولية، في أوقاتٍ كان فيها الحصول على لقمة العيش يصعب توفره.

ويتم سكب السمن على يد الضيف أثناء تناول الوجبة المقدمة له أولًا كنوع من أنواع الثناء على مواقفه المشرفة، وثانيًا أنه في الزمن الماضي كان من أغلى ما تملكه الأسرة السمن المستخلص من لبن الأغنام، فيُسكب للضيف بكمية كافية لتناول الوجبة كنوع من أنواع الكرم.

وفي هذا السياق، انتشر مقطع فيديو لمواطن يقوم بصب السمن على طعام ضيوفه من قربة جلدية، إكرامًا واحتفاءً بتلبيتهم لدعوته في تناول الطعام.

ردة فعل الضيوف

وأظهر الفيديو المواطن يحمل قربة السمن ويدور على صحون الطعام التي يلتف حولها الضيوف ويصب السمن على الذبائح، وسط هتافات الضيوف بالشكر والإعجاب قائلين: “كفو ما قصرت، بيض الله وجهك”.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد منصة إكس، ورصدت صحيفة “المواطن” جانبًا من تعليقاتهم على الفيديو التي انقسمت بين الإعجاب بكرم المضيف وانتقاد تصرفه الذي له أثر سلبي على الصحة.

ترحيب بالفكرة

وقال أحد المعلقين ويدعى سالم الغامدي: كفو.. هذه من سلوم القبائل للترحيب بالضيف وتقديره والاحتفاء به، وأضاف صاهود: الله يغنيه ويجمّل حاله ما تخلى عن عادات اجداده في الطيب والكرم، وزاد طارق الجهني: أنشهد ونعم رجال هذا الكرم من العادات وموجودة عندنا للحين عندنا بديرة أنعم وأكرم فيهم.

تأثير السمن على الصحة

وعلى صعيد آخر، انتقد آخرون صب السمن على الطعام، حيث قالت عبير في تعليقها: مرحبًا بالكولسترول، وتابع تركي: يبشرون بالكولسترول والدهون الثلاثية، وكتب خالد: عاده تساهم في رفع الكولسترول وتضييق الشرايين والجلطات ترحب بكم.

أغرب عادات إكرام الضيف

وكانت القبائل قديمًا تتنافس على إكرام الضيف، كما أن للبعض منها عادات وتقاليد كثيرة طالت ولائم الضيف، لتطرزها بمعنى الجود، مع حرصهم على عدم تكرار التقليد، بل إن البعض من التقاليد المصحوبة بالضيافة تدعو للاستغراب.

نقر عين الذبيحة

وجرت العادة عند البعض من القبائل على تقديم وليمة للضيف عبارة عن خروف، فتمنع القبيلة الضيف من أكل عين الخروف أو نقرها من مكانها، ففي حال ورد الضيف على المأدبة وأكل ما امتنع عنه، فهي تعد كإيماءة أو شيفرة لتعييب الطعام إما من ناحية نوع الذبيحة أو نوع الطبخ، والتي تعني أنه يجب على المضيف ذبح خروف آخر لإرضاء الضيف، بل إن البعض منهم يطلب العذر من ضيفه بسبب ما قدم له.

ترك الضيف وحيدًا

وهناك قبائل أخرى تقدم الطعام لضيفها بطرق غريبة، حيث تقدم الدعوة إلى جميع الأقارب والأرحام عند قدوم الضيف، وبعد أن تقدم الطعام له يمتنع الجميع عن الورود معه بغرض تركه وحيدًا ليأكل بكل أريحية، وذلك ظنًّا منهم أن مشاركتهم له ستسبب له الإحراج والإزعاج.

الذبح باستمرار

بينما هناك أفراد من قبائل أخرى يذبحون الخراف باستمرار في الغداء والعشاء وتقدمها للضيف طيلة بقائه في منزل أحدهم كما جرت عليها العادة منذ القدم.