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كشف استشاري التغذية العلاجية الدكتور زايد الشراري عن أفضل طريقة لقتل البكتيريا في الخضروات المشتراة من الأسواق.
وقال الشراري خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن الخضروات يجب أن تكون طازجة وورقها غير مصاب ولا يوجد به أي فطريات أو بكتيريا واختلاف ألوان.
وأوضح أنه قبل إعداد السلطات يجب وضع هذه الخضروات في قدر به ماء وخلّ أو الليمون لمدة 15 دقيقة، ثم يتم إخراج الخضار وغسله مرة أخرى وتقطيعه وتناوله في غضون نصف ساعة أو وضعها في الثلاجة.
وتترسب المبيدات الحشرية والمواد الكيماوية المستخدمة في الزراعة على الخضروات والفاكهة، ويمكن أن يؤدي تناولها إلى الإصابة بمشكلات صحية عدة.
وبحسب موقع Time فإنه يجب غسل الخضروات والفواكه بطريقة جيدة؛ للتأكد من صلاحيتها وأمانها للتناول، من خلال شطف الخضروات والفواكه بالماء وفركها جيدًا ثم إعادة غمرها في الماء مرة أخرى وتجفيفها.
فيديو | استشاري التغذية العلاجية د. زايد الشراري: قدر وماء وخلّ لمدة 10 دقيقة نحتاجها لقتل البكتيريا في الخضروات القادمة من الأسواق#الراصد pic.twitter.com/It9aRa5dam
— الراصد (@alraasd) August 22, 2023