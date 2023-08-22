Icon

تحرك مصري سريع بعد ظهور متحور كورونا Icon لقطات جديدة لأمطار غزيرة على الحرم المكي Icon البرازيل تدعم إطلاق عملة تجارية لدول بريكس Icon تاليسكا يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد شباب الأهلي Icon ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ Icon أكثر من 185 جهازًا في مركز GAMMA لعشاق الألعاب الإلكترونية Icon تعيين المحامي السابق لإدارة أوباما مستشارًا للبيت الأبيض Icon تغييرات جذرية على روابط الأخبار في منصة إكس Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon وظائف شاغرة بفروع شركة معادن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالدمام شارع الأشرعة

أكثر من 185 جهازًا في مركز GAMMA لعشاق الألعاب الإلكترونية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
أكثر من 185 جهازًا في مركز GAMMA لعشاق الألعاب الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، لعشاق الألعاب الإلكترونية وجود أكثر من 185 جهازًا بمواصفات حديثة في مركز GAMMA.

ونوهت المنصة عبر منشور بمنصة إكس، لعشاق الألعاب الإلكترونية، لا تفوت عليك اللعب بأكثر من 185 جهازًا بمواصفات حديثة في مركز GAMMA، بالدمام- شارع الأشرعة.

قد يهمّك أيضاً
البنيان على مقاعد الدراسة مشاركًا الطلاب يومهم الأول

البنيان على مقاعد الدراسة مشاركًا الطلاب يومهم الأول

علامات وطرق الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية

علامات وطرق الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية

أكثر من 4 ملايين زائر

شهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.

وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.

منصة عيشها

وتتيح منصة عيشها، لزوارها إمكانية التعرف على كل المعلومات التي يحتاجونها حول الأنشطة والفعاليات الترفيهية في جميع مناطق المملكة وعلى مدار العام، بما فيها إمكانية التعرف على أقرب الفعاليات من مواقعهم الجغرافية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل
السعودية اليوم

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول...

السعودية اليوم
الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات
السعودية اليوم

الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات

السعودية اليوم
فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن
الرياضة

فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن

الرياضة
حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك
السعودية اليوم

حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين...

السعودية اليوم
محافظ الطائف يزور بعثة النصر
آخر الاخبار

محافظ الطائف يزور بعثة النصر

آخر الاخبار
الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك في الفريق رقم 1 في آسيا
أخبار رئيسية

الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
خسائر مائة يوم من الحرب في السودان
تقارير

خسائر مائة يوم من الحرب في السودان

تقارير