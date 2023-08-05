أكثر من 25 ألف زائر يستمتعون بفعاليات بيت حائل في نسخته الثانية لحظة سقوط قتيل في هجوم مسلح بتل أبيب النفط يسجل سادس زيادة أسبوعية بعد القرارات السعودية الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي الشنيف يودع ملعب sbc بردية كثيفة تضرب خميس مشيط لحظة اجتياح عاصفة ثلج قوية لشوارع ألمانيا هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب الرياح الشديدة موعد مباراة مانشستر يونايتد الأولى في الدوري الإنجليزي الرجاء المغربي يواجه النصر والشباب يلاقي الوحدة الإماراتي غدًا
استقبلت فعاليات بيت حائل التراثية في يومها الـ 12، الذي يقام في نسخته الثانية بمنتزه (أجا بارك) أكثر من 25400 ألف زائر من داخل السعودية وخارجها، استمتعوا خلالها بحضور العديد من الفعاليات المتنوعة للمهرجان، تضمنت جادة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز، للفن التشكيلي لأبرز الفنانين التشكيلين بالمنطقة، وجناح السيارات التراثية، وجناح الأكلات الشعبية المتنوعة التي يتم تحضيرها بأدوات تراثية تحاكي طابع المهرجان التراثي، وأجنحة الحرفيين والحرفيات الحيَّة؛ ومنها: صناعة المسابيح، وحياكة السدو، وخرز القرب، والريزون حرفة فن الكتابة والرسم الحي على الرمل “حرفة”، وحرفة سف الخوص، والتطريز اليدوي، وصناعة السجاد اليدوي، وحرفة الكروشيه، وحرفة صناعة الأبواب الخشبية، وصناعة الفخار، والخياطة اليدوية، وعروض الفنون الشعبية لفرقتي حائل وجازان.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان بيت حائل نايف السلحوب، أن الزوار استمتعوا بالفعاليات الشعبية المتنوعة، التي تقام بشكل يومي من الساعة الـ6 مساءً إلى الساعة الـ1 منتصف الليل، داعياً الجميع إلى زيارة بيت حائل والاستمتاع بتراث المنطقة التي تهدف إلى تعريف الجيل النشيء بالموروث الشعبي وصقل قيمه وحفظه من الضياع وحمايته من الإهمال.