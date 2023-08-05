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أكثر من 25 ألف زائر يستمتعون بفعاليات بيت حائل في نسخته الثانية

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
أكثر من 25 ألف زائر يستمتعون بفعاليات بيت حائل في نسخته الثانية
المواطن - واس

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استقبلت فعاليات بيت حائل التراثية في يومها الـ 12، الذي يقام في نسخته الثانية بمنتزه (أجا بارك) أكثر من 25400 ألف زائر من داخل السعودية وخارجها، استمتعوا خلالها بحضور العديد من الفعاليات المتنوعة للمهرجان، تضمنت جادة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز، للفن التشكيلي لأبرز الفنانين التشكيلين بالمنطقة، وجناح السيارات التراثية، وجناح الأكلات الشعبية المتنوعة التي يتم تحضيرها بأدوات تراثية تحاكي طابع المهرجان التراثي، وأجنحة الحرفيين والحرفيات الحيَّة؛ ومنها: صناعة المسابيح، وحياكة السدو، وخرز القرب، والريزون حرفة فن الكتابة والرسم الحي على الرمل “حرفة”، وحرفة سف الخوص، والتطريز اليدوي، وصناعة السجاد اليدوي، وحرفة الكروشيه، وحرفة صناعة الأبواب الخشبية، وصناعة الفخار، والخياطة اليدوية، وعروض الفنون الشعبية لفرقتي حائل وجازان.

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فعاليات شعبية

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان بيت حائل نايف السلحوب، أن الزوار استمتعوا بالفعاليات الشعبية المتنوعة، التي تقام بشكل يومي من الساعة الـ6 مساءً إلى الساعة الـ1 منتصف الليل، داعياً الجميع إلى زيارة بيت حائل والاستمتاع بتراث المنطقة التي تهدف إلى تعريف الجيل النشيء بالموروث الشعبي وصقل قيمه وحفظه من الضياع وحمايته من الإهمال.

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