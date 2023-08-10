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تهدف لبعث الوعي بأهمية أهمية الحفاظ على الأماكن العامة

أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات التجارية ومرتادي الحدائق

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات التجارية ومرتادي الحدائق
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للمشاركة المجتمعية والإدارة العامة للنظافة، مساء أمس، حملة توعوية بتوزيع منشورات على مرتادي الحدائق والمحلات التجارية.

واشتملت الحملة على إيضاح العقوبات المترتبة في حال عدم الامتثال برمي المخلفات في الأماكن المخصصة، والتي تساهم في الحد من انتشارها ومعالجة التشوه البصري لتحسين المشهد الحضري.

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أهداف الحملة التوعوية

وتهدف الحملة إلى بث الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على الأماكن العامة والمحلات التجارية ونظافة الحدائق وزيادة الوعي حول السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على نظافة المدينة ، إضافة لذلك أخذ التوقيع على أصحاب المحلات التجارية بالعلم والإحاطة بما يترتب عليها من عقوبات موضحة في المنشورة الموزعة لهم .
وتدعو الأمانة الجميع إلى التعاون وعدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى ينعم الجميع ببيئة صحية وخالية من الملوثات.

 

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