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ضمن جولاتها الميدانية لإزالة التشوهات البصرية

أمانة جدة ترصد 7 أطنان من الخضراوات والبسطات العشوائية

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ مساءً
أمانة جدة ترصد 7 أطنان من الخضراوات والبسطات العشوائية
المواطن - فريق التحرير

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واصلت أمانة محافظة جدة جهودها في تحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية والتي أسفرت عن مصادرة 7 أطنان من الخضراوات بنطاق بلدية المطار الفرعية، يأتي ذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

الجولات الميدانية

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار “البيع العشوائي” في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء بنطاق حي “الصفا” والتي أسفرت عن مُصادرة البسطات والعربات العشوائية جرى استخدامها لممارسة “البيع العشوائي” شمل ذلك إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.

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إزالة التشوهات البصرية

يذكر أنّ أمانة جدة تنفذ حملات عديدة على المواقع التي يتواجد “البيع العشوائي” وجار متابعتها للحد من هذه الممارسات فيما يأتي ذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، وثمنت أمانة جدة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

 

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