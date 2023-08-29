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أمانة جدة ترفع أكثر من 154 ألف متر مكعب من المخلفات

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ صباحاً
أمانة جدة ترفع أكثر من 154 ألف متر مكعب من المخلفات
المواطن - فريق التحرير

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واصلت أمانة محافظة جدة جهودها لتحسين المشهد الحضري وإزالة مظاهر التشوه البصري، للمدينة برفع نحو (154,597) متراً مكعباً من المخلفات وتنظيف أكثر من (319,413) كم طولي من الشوارع ويأتي ذلك استمرارا لأعمال النظافة للارتقاء بجودة الحياة.

جهود أمانة جدة خلال يوليو

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة صالح الزهراني أن جهود الأمانة خلال شهر يوليو الماضي والتي شملت تطهير (82,297) كم طولي من الشوارع الرئيسية وتنظيف (237,116) كم طولي من الشوارع الفرعية، و(208,768) مترًا مربعًا من طرق المشاة، وغسل (987) كم طولي بالشوارع والأرصفة.

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رفع المخلفات

كما تم رفع (59,834) مترًا مكعبًا من المخلفات ذات الحجم الكبير بجانب إزالة (47) من الحواجز الخرسانية المخالفة، و(7,046 ) من اللوحات الإعلانية وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات تمثلت في فرق الكنس اليدوي، ومضاعفة عمالة الالتقاط، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية، فضلًا عن تكثيف أعمال الالتقاط بالمواقع المفتوحة.

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