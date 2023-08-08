Icon

واتساب يطلق ميزة جديدة قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين Icon إيطاليا تمنع افتتاح مطاعم جديدة للبيتزا وسط نابولي Icon توقعات بموجة حارة تضرب الشرقية اليوم Icon القبض على 3 أشخاص لاعتدائهم على آخر بالضرب في الرياض Icon لقطات لفرار مئات السياح من حرائق البرتغال المروعة Icon أمريكا: إنهاء الانقلاب دبلوماسيًّا في النيجر لا يزال ممكنًا Icon تحدٍّ وإبهار في حفل تدشين دوري روشن والهدف تحقيق اللقب Icon زلزال بقوة 4.5 درجة ضرب خليج البنغال وشعرت به الهند Icon إيكواس يجتمعون الخميس لبحث انقلاب النيجر Icon ترامب يلجأ إلى حيلته الأخيرة بتشويه سمعة المحكمة في واشنطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
استخدام القوة يشكل الحل الأخير

أمريكا: إنهاء الانقلاب دبلوماسيًّا في النيجر لا يزال ممكنًا

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ صباحاً
أمريكا: إنهاء الانقلاب دبلوماسيًّا في النيجر لا يزال ممكنًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أمس الاثنين: إن انهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكنًا.

انقلاب النيجر

وتابع ماثيو ميلر للصحفيين: “لا يزال الأمر ممكنًا.. نعتقد أن على المجلس العسكري أن ينسحب ويسمح للرئيس محمد بازوم باستعادة منصبه”، معتبرًا أن استخدام القوة يشكل الحل “الأخير” بالنسبة إلى دول غرب إفريقيا، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة “تركز على إيجاد حل دبلوماسي”.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أرباح “رعاية” 14% إلى 48 مليون ريال

ارتفاع أرباح “رعاية” 14% إلى 48 مليون ريال

اجتماع جدة لبحث الأزمة الأوكرانية امتداد لجهود ولي العهد

اجتماع جدة لبحث الأزمة الأوكرانية امتداد لجهود ولي العهد

في المقابل، انتقد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قيام مالي وبوركينا فاسو بإرسال وفد رسمي مشترك إلى نيامي، مضيفًا: “لو رأينا أنهما يرسلان موفدين في محاولة لإعادة السلطات الديمقراطية والنظام الدستوري، لنظرنا إلى ذلك بوصفه أمرًا مفيدًا، لكنني أشك إلى حد بعيد في أن يكون الأمر على هذا النحو”.

وقال رئيس وزراء النيجر، حمودو محمدو: إن العسكريين طلبوا من وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، “العودة” إلى نيامي، مشيرًا إلى أن أعضاء الوفد “سيكونون في نيامي على الأرجح اليوم أو غدًا”.

اجتماع دول غرب إفريقيا

ويجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الخميس المقبل، لبحث خطوتهم التالية، بعد إعلان المجلس العسكري في النيجر رفضه الاستجابة للمهلة التي منحت له لإعادة الرئيس بازوم.

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”: إن الاجتماع يستهدف بحث خطواتهم التالية، عقب إعلان المجلس العسكري في النيجر رفضه الاستجابة للموعد النهائي الذي حددته “إيكواس” لإعادة الرئيس المخلوع، محمد بازوم، لمنصبه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة الانقلاب في النيجر عن إغلاق المجال الجوي للبلاد، واتهمت قوى أجنبية بالتحضير للقيام بتدخل عسكري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد الانتخابات
العالم

رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد...

العالم
تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ
السعودية اليوم

تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية...

السعودية اليوم
الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى...

آخر الاخبار
المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية بـ 46 درجة مئوية
السعودية اليوم

المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم...

السعودية اليوم
ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ في جدة
السعودية اليوم

ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ...

السعودية اليوم
الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية
آخر الاخبار

الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية

آخر الاخبار
نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية
السعودية اليوم

نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

السعودية اليوم
ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام
العالم

ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام

العالم