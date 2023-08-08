أمريكا: إنهاء الانقلاب دبلوماسيًّا في النيجر لا يزال ممكنًا

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أمس الاثنين: إن انهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكنًا.

انقلاب النيجر

وتابع ماثيو ميلر للصحفيين: “لا يزال الأمر ممكنًا.. نعتقد أن على المجلس العسكري أن ينسحب ويسمح للرئيس محمد بازوم باستعادة منصبه”، معتبرًا أن استخدام القوة يشكل الحل “الأخير” بالنسبة إلى دول غرب إفريقيا، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة “تركز على إيجاد حل دبلوماسي”.

في المقابل، انتقد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قيام مالي وبوركينا فاسو بإرسال وفد رسمي مشترك إلى نيامي، مضيفًا: “لو رأينا أنهما يرسلان موفدين في محاولة لإعادة السلطات الديمقراطية والنظام الدستوري، لنظرنا إلى ذلك بوصفه أمرًا مفيدًا، لكنني أشك إلى حد بعيد في أن يكون الأمر على هذا النحو”.

وقال رئيس وزراء النيجر، حمودو محمدو: إن العسكريين طلبوا من وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، “العودة” إلى نيامي، مشيرًا إلى أن أعضاء الوفد “سيكونون في نيامي على الأرجح اليوم أو غدًا”.

اجتماع دول غرب إفريقيا

ويجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الخميس المقبل، لبحث خطوتهم التالية، بعد إعلان المجلس العسكري في النيجر رفضه الاستجابة للمهلة التي منحت له لإعادة الرئيس بازوم.

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”: إن الاجتماع يستهدف بحث خطواتهم التالية، عقب إعلان المجلس العسكري في النيجر رفضه الاستجابة للموعد النهائي الذي حددته “إيكواس” لإعادة الرئيس المخلوع، محمد بازوم، لمنصبه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة الانقلاب في النيجر عن إغلاق المجال الجوي للبلاد، واتهمت قوى أجنبية بالتحضير للقيام بتدخل عسكري.