أمطار خفيفة على محافظة بدر الجنوب حتى الـ9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة على محافظة بدر الجنوب مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على المحافظة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يبقى الطقس الحار على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

رياح نشطة

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان ) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.