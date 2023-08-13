أمطار متفاوتة وأجواء حارة نهارًا بمعظم المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء حارة نهارًا لكنها أقل من الأيام الماضية، ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال على معظم مناطق السعودية والخليج العربي، فيما تسجل الحرارة أقل من معدلها السنوي في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس ” أن الأجواء معتدلة نهارًا في المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وتميل للبرودة إلى باردة ليلًا.

كما توقع الحصيني هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، فيما تمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من مناطق والمدينة المنورة وتبوك وجنوب منطقة الرياض وتمتد إلى اليمن وعُمان والإمارات تسبقها برياح نشطة ومغبرة.

ولفت الحصيني إلى هبوب رياح من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية والشمالية من السعودية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، تبوك والمدينة المنورة, فيما يكون الطقس حار على أجزاء من شرق ووسط السعودية, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.