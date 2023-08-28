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أم تحذر من ألعاب شهيرة منتشرة تسبب التبول اللاإرادي

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
أم تحذر من ألعاب شهيرة منتشرة تسبب التبول اللاإرادي
المواطن - فريق التحرير

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شهدت الألعاب الإلكترونية تطورًا سريعًا جدًّا وصل إلى مستوى هائل من التقدم التقني، حتى أصبحت أقرب إلى العالم الحقيقي بسبب المحاكاة والتفاعل والتأثير البصري والصوتي والحركي.

الألعاب الإلكترونية

وتسببت العديد من الألعاب الإلكترونية بضرر نفسي كبير، فمنها ما هو مستوحى من الصراعات والحروب وأخرى من الخيال العلمي لتترك أثرًا نفسيًّا وسلوكًا عدوانيًّا سيئًا عند الأطفال والمراهقين.

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وفي هذا الصدد، انتشر مقطع فيديو لسيدة تحذر الأمهات من خطر بات يهدد حياة الأبناء، بسبب ألعاب جديدة منتشرة على اليوتيوب وموقع روبلكس.

ويوضح الفيديو الذي شاركته الأم، لعبة يخرج منها شخص خيالي من مرحاض دورة المياه، مشيرةً إلى أن هذه اللعبة أخافت عددًا كبيرًا من الأطفال المتابعين لها، حتى أصبحوا يتبولون في ملابسهم ظنًّا منهم أن هذا الشخص المرعب سيخرج لهم أثناء قضاء حاجتهم.

ونصحت السيدة الأمهات بتحميل التطبيقات التعليمية المفيدة للأبناء، وتقييد المحتوى الضار بهواتفهم، وإخفاء متجر تحميل الألعاب والتطبيقات، مع المتابعة المستمرة لهم لمنع أي تطبيقات بها خطورة على نفسياتهم وسلوكياتهم بأسرع وقت.

وأثار الفيديو الذي شاركته السيدة، تفاعلًا بين المتابعين، ورصدت “المواطن” جانبًا من تعليقاتهم، حيث قال ابن عاتق: روبلكس أو غيرها، أولا الطفل لا تسلمه جهاز أبدًا إلا بأوقات ضيقة ومحددة. ثانيًا أي لعبة يحملها تكون بإشرافك وضروري يلعب قريب منك وأنت تابعه، غير كذا ترى بيضيع منك وأنت ما تدري.

وكتبت نوير السبيعي: الأطفال ليش تعطونهم جوالات وألعاب فالجوال خطر عليهم توهم صغار أشوف الطفل غلط يكون معه جوال لازم يكون عمره 10 أو 12 عشان يكون معه جوال.

وقال أركان: أعرف حالة مشابهة لطفلة 6 سنوات تبي أحد يكون معاها بدورة المياه والباب ما يتقفل وطول وقتها وهي مرعوبة، المشكلة كيف تراقبه وهالأمور من كل مكان تداهمه.

أضرار الألعاب الإلكترونية

  • قلة الحركة والسمنة.
  • انحناء في العمود الفقري.
  • إجهاد العينين.
  • إصابة الأطفال بالتوحد.
  • تسبب الإدمان.
  • تترك أثرًا سلوكيًّا عدوانيًّا وتحرض على العنف.
  • الأرق ومشاكل في النوم.
  • مشاكل في الانتباه والتركيز.
  • التوتر والتهور.
  • سرعة الغضب.

وكشفت دراسة نشرتها الرابطة الأمريكية للطب النفسي أجريت على مجموعتين من الأطفال أعمارهم بين 13 و15 عامًا عن أن الأطفال الذين اعتادوا ممارسة ألعاب الكمبيوتر، خاصة العنيفة منها وتلك التي تشمل الحروب والقتل، زاد لديهم السلوك العدواني واتسموا بسرعة الغضب، إضافة إلى إصابتهم بمشاكل في النوم وزيادة عدد ضربات القلب، فضلًا عن انعزالهم عن أسرهم وأصدقائهم، كما تسبب أمراضًا صحية ونفسية واجتماعية مستقبلًا.

مشكلات سلوكية واجتماعية

وكشفت دراسات متعددة، أن قضاء وقت طويل في ممارسة ألعاب الفيديو لما يفوق 9 ساعات أسبوعيًّا، يمكن أن تكون له آثار ضارة على الأطفال. وأكدت أنه يمكن إيجاد علاقة بين المدة التي يقضيها الطفل في ممارسة الألعاب، والمشكلات السلوكية لديه، وصراعه مع نظرائه وتقليل مهاراته الاجتماعية.

 

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