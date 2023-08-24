أهالي الأحساء يشيعون 5 جثامين لأفراد العائلة الأردنية المتوفين في حادث سير

سبب حدوث ظاهرة البرق في السماء وطريقة تحركه اكتشاف غابة ضخمة داخل حفرة في الصين أفضل زيت سيارات لمحرك عمره أطول وكيف تتعرف عليه نجم سهيل يزين سماء السعودية توقعات بشأن أسعار الفائدة تنعش الأسهم الأمريكية كوريا الشمالية تطلق صاروخًا فضائيًّا لقطات جديدة تحبس الأنفاس لحادث تلفريك باكستان نهاية مأساوية لشاب حاول معانقة نافورة جنيف حبس ولي الأمر عند غياب ابنه من المدرسة 20 يومًا بدون عذر كلمة معاق في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة نظامية
شيع أهالي الأحساء 5 جثامين لأفراد العائلة الأردنية المتوفين على إثر حادث مروري على طريق الأحساء.
ولقي 5 أشخاص من عائلة أردنية حتفهم الاثنين الماضي، إثر حادث سير وقع على طريق الرياض الإمارات قرب الهفوف بالأحساء.
وأودى الحادث الأليم بحياة الأب: مالك أكرم، والأطفال: أكرم، ومايا، ودانا، وديما، وأصيبت في الحادث الأم إلا أن حالتها مستقرة حيث تم نقلها غلى مستشفى الملك فهد بالهفوف.
وتسكن العائلة في الإمارات وكانت في طريق عودتها من مكة المكرمة إلى الإمارات بعد أدائها مناسك العمرة.
فيديو | أهالي الأحساء يشيعون خمسة جثامين لأفراد العائلة الأردنية المتوفين على إثر حادث مروري على طريق الأحساء
عبر مراسلة #الإخبارية لطيفة العويض pic.twitter.com/9wuIhG5NA1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 23, 2023