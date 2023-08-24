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الحادث وقع عقب انتهائهم من أداء العمرة

أهالي الأحساء يشيعون 5 جثامين لأفراد العائلة الأردنية المتوفين في حادث سير

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
أهالي الأحساء يشيعون 5 جثامين لأفراد العائلة الأردنية المتوفين في حادث سير
المواطن - فريق التحرير

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شيع أهالي الأحساء 5 جثامين لأفراد العائلة الأردنية المتوفين على إثر حادث مروري على طريق الأحساء.

حادث أليم

ولقي 5 أشخاص من عائلة أردنية حتفهم الاثنين الماضي، إثر حادث سير وقع على طريق الرياض الإمارات قرب الهفوف بالأحساء.

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وأودى الحادث الأليم بحياة الأب: مالك أكرم، والأطفال: أكرم، ومايا، ودانا، وديما، وأصيبت في الحادث الأم إلا أن حالتها مستقرة حيث تم نقلها غلى مستشفى الملك فهد بالهفوف.

أداء العمرة

وتسكن العائلة في الإمارات وكانت في طريق عودتها من مكة المكرمة إلى الإمارات بعد أدائها مناسك العمرة.

 

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