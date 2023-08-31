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الجمهور تفاعل مع الفنان بشكل كبير

أوقات طربية استثنائية مع العسيلي في جدة

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
أوقات طربية استثنائية مع العسيلي في جدة
المواطن - فريق التحرير

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تألق النجم محمود العسيلي على مسرح بنش مارك في جدة، ضمن حفلات جدة، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

ونشرت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو للفنان محمود العسيلي خلال إحيائه الحفل، وعلقت: الجمهور يعيش أوقاتًا طربية استثنائية مع الفنان محمود عسيلي على مسرح بنش مارك جدة.

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أكثر من 4 ملايين زائر

وشهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.

عدد الزوار

وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.

 

 

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