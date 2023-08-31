محمد صلاح يصل جدة غدًا وقد يحضر مباراة الاتحاد والهلال عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة سكان الهند يفقدون 12 عامًا من حياتهم بسبب التلوث أوقات طربية استثنائية مع العسيلي في جدة 3 طرق لتجنب العدوى الطفيلية الأكثر شيوعًا تناغم القطاعات واكتمال الاستعدادات لصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين الرئيس الكاميروني يجري تعديلات استباقية واسعة النطاق داخل الجيش لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن: فخر عالمي بصناعة سعودية القبض على مروج الشبو في تبوك وزارة الرياضة حول صفقة تمبكتي: انتقال اللاعبين اختصاص لجنة الاحتراف وسنتخذ الإجراءات القانونية
تألق النجم محمود العسيلي على مسرح بنش مارك في جدة، ضمن حفلات جدة، وسط تفاعل واسع من الجمهور.
ونشرت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو للفنان محمود العسيلي خلال إحيائه الحفل، وعلقت: الجمهور يعيش أوقاتًا طربية استثنائية مع الفنان محمود عسيلي على مسرح بنش مارك جدة.
وشهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.
وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.
الجمهور يعيش أوقات طربية استثنائية ✨🎶
مع الفنان محمود عسيلي على مسرح بنش مارك جدة 🎼🎻#عيشها❤️ pic.twitter.com/SAHEcSmtDv
— عـيشها (@Enjoy_Saudi) August 31, 2023
جمهور عروس البحر الاحمر #جدة يستمتع بتواجد الفنان المصري محمود العسيلي من على مسرح #بنش_مارك ✨@Benchmark_ksa @Esseily @JEDCalendar pic.twitter.com/eEpKaY2bhe
— جدة الان | JeddahNow (@JeddahNow) August 31, 2023