أيس كريم بإطلالة باربي في جدة!

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رافقت العروض الأولى من فيلم باربي في صالات السينما موجة من الإطلالات الوردية التي تجلت في عالم الموضة من وحي أسلوب حياة دمية باربي.
ومنذ بداية الترويج لفيلم باربي، أصبح اللون الوردي أساسيًّا، إذ سيطر على الإكسسوارات والملابس، والأطعمة، وحتى الأجهزة الإلكترونية.
وانتشر على منصة إكس مقطع فيديو لمحل أيس كريم في جدة يصنع كأسًا من الأيس كريم وردي اللون تزامنًا مع إطلاق فيلم باربي في صالات دور العرض في كل أنحاء العالم.
وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد منصة إكس، الذين أثارتهم الحيرة والفضول تجاه طعمه حيث تساءلت مريم: “كيف طعمه؟” فيما توقعت أخرى أن يكون طعمه لذيذًا.
وعلى النقيض، أعرب معلقون عن استيائهم من تكرار الظهور بصورة باربي في أي شيء حيث قالت خلود: كرهت اللون الوردي وسيرة باربي، وأضاف عبدالله: شسالفه كل شي وردي وكله باربي؟!.