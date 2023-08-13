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عبر قناة وزارة الشؤون الإسلامية على اليوتيوب

إتاحة البث المباشر لحفل افتتاح مؤتمر تواصل وتكامل

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
إتاحة البث المباشر لحفل افتتاح مؤتمر تواصل وتكامل
المواطن - واس

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أتاحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمة البث المباشر للحفل الافتتاحي للمؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها) تحت شعار “تواصل وتكامل” الذي تنظمه الوزارة، بمشاركة 150 عالماً، ومفتياً، ورؤساء المراكز الإسلامية، والجمعيات الإسلامية من 85 دولة حول العالم، وذلك على قناة الوزارة في منصة “اليوتيوب” من خلال الرابط: ttps://www.youtube.com/live/TvwqBX_Cdbc?feature=share، ومن خلال العديد من المنصات بمشاركة وسائل إعلامية مختلفة مرئية ومسموعة؛ لإتاحة الفرصة لمتابعة المؤتمر من كافة دول العالم .

يذكر أن مؤتمر تواصل وتكامل يستمر لمدة يومين، وتنظمه الوزارة بإشراف مباشر من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ, بمشاركة 150 عالماً، ومفتياً من 85 دولة حول العالم .

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