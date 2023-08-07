إجراءات شغل الوظائف التعليمية بعد المقابلات الشخصية

بدأت إدارات التعليم، إجراء المقابلات الشخصية للمُرشحين والمُرشحات للوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني.

إجراءات شغل الوظائف التعليمية

وهناك عدد من الإجراءات لشغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد بعد اجتياز المقابلة وذلك عبر الدخول على خدمة العقود في نظام فارس وإجراء الخطوات التالية:

1- عمل المطابقة والمقابلة من قبل اللجان.

2- إقرار البيانات الشخصية.

3- التأكد من الحصول على الرخصة المهنية.

4- تحميل العقد وتوقيعه.

5- رفع العقد.

6- رفع المباشرة بعد تحديد المدير المباشر من قبل شؤون المعلمين.

إجراء المقابلة الشخصية

وكانت وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق، الترشيح المبدئي لعدد (11551) مرشحًا ومرشحة لإجراء المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا للعام الدراسي 1445هـ، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد.

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات إلى إجراء المقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق خلال الفترة من 19 إلى 23 محرم الجاري، وذلك في مقرات إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات التي تم ترشحيهم عليها.

وأكدت وزارة التعليم أن الدعوة للمطابقة والمقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي، كما أكدت على أهمية حضور المرشحين والمرشحات من المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية للمقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق في الموعد المحدد، والذي سيتم إرساله عبر رسالة نصية لرقم الهاتف الخاص المسجل في ملف التقديم لكل مرشح، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي مرشح لم يحضر في موعد المقابلة الشخصية المحدد له.