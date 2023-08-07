إنتر ميامي يقلب الطاولة على دالاس ويخطف التأهل ضبط مواطن ومخالف لنظام الحدود لترويجهما المخدرات بجازان معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر عروض ديزني على الجليد تستقبل زوار بوليفارد رياض سيتي وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض الاتحاد الإذاعة والتلفزيون تدشن أكاديمية التدريب وتطلق تقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB” بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُطلق مبادرة “تمويلك بيومين” إشادة عالمية بمحادثات جدة بعد موافقة أوكرانيا على مناقشة السلام دون شرط الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لترويجهم الحشيش بجازان
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 30 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.