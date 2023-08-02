الدفعة الأولى تبعد مالكوم عن الهلال إحباط تهريب 49.2 طن قات و437.7 كجم من الحشيش بـ 4 مناطق تشكيل مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي نمو سجلات الصناعات التحويلية في جيزان 24% خلال 2023 عبدالرحمن النمر في ذمة الله درجة الحرارة 127 مئوية نهارًا في القمر و -173 ليلًا آلية التأهل في كأس الملك سلمان للأندية 2023 تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن طعن أخاه في صدره أثناء نومه بالقصيم حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية الدفعة 69 خلال ساعات
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (49.2) طنا من نبات القات المخدر و(437.7) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر و(149,812) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على المشاركين في تهريبها.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.
المخدرات: تجربة عابرة .. تؤدي إلى نهاية هالكة.
— حرس الحدود السعودي (@BG994) August 2, 2023