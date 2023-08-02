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تسليم المتهمين والمهربات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 49.2 طن قات و437.7 كجم من الحشيش بـ 4 مناطق

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
إحباط تهريب 49.2 طن قات و437.7 كجم من الحشيش بـ 4 مناطق
المواطن - واس

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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (49.2) طنا من نبات القات المخدر و(437.7) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر و(149,812) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على المشاركين في تهريبها.

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وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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