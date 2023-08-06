إحصائية تُحفز سيكو فوفانا للتألق مع النصر

تطمح الجماهير النصراوية في ظهور النجم الإيفواري سيكو فوفانا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، ومساهمته في التتويج بالبطولات.

تألق سيكو فوفانا

وأعلن نادي النصر مؤخرًا عن تعاقده مع سيكو فوفانا، قادمًا من لانس الفرنسي؛ حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم حتى صيف عام 2026.

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عن إحصائية مميزة لفوفانا، حيث إنه ساهم في تسجيل 12 هدفًا خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي من الدوري الفرنسي الممتاز، حيث نجح في هز الشباك 7 مرات، وصنع 5 أهداف.

وأشارت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، إلى أن هذا الرقم هو الأفضل لسيكو فوفانا في مسيرته الرياضية خلال منافسات موسم رياضي واحد في الدوريات الخمس الكبرى.

ولعب سيكو فوفانا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس منذ صيف عام 2020، وشارك معه في 112 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

النصر يُلاقي الرجاء

على الجانب الآخر، يلعب النصر ضد الرجاء الرياضي المغربي، اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.