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برضوض في البطن والصدر

إصابة مسؤول فلسطيني خلال اعتقال الاحتلال الإسرائيلي له

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
إصابة مسؤول فلسطيني خلال اعتقال الاحتلال الإسرائيلي له
المواطن - فريق التحرير

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أكد مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أنه تعرض للضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أثناء محاولة اعتقاله، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات القتل يوميًّا في فلسطين، وما حدث معه يحدث يوميًّا بحق كل مواطن ومسؤول فلسطيني.

تفاصيل الاعتداء

وأردف: “شعبان قوات الاحتلال لم تتمكن من اعتقالي بسبب فضل والتفاف المقاومة الشعبية الفلسطينية حولي، ووصلتني تهديدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انطلاق المسيرة”.

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وتابع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قتلت أكثر من ضعفي الحكومة السابقة، واصفًا الاحتلال بأنه “تنظيم إرهابي يطرد المواطنين من منازلهم”.

وقال: إن الحكومة الإسرائيلية تريد أن يفقد الشعب الفلسطيني الأمل، وهناك 150 ألف مستوطن مسلح ينتشرون في 89 بؤرة بالضفة الغربية، مؤكدًا أن المستوطنين يهددون الفلسطينيين في سلفيت بالطرد من منازلهم.

رضوض في البطن والصدر

وأصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان برضوض في منطقة البطن والصدر، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، اليوم الجمعة، في بلدة ديراستيا غرب سلفيت، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال الناشط في مجال الاستيطان ناظم السلمان: إن قوات الاحتلال اعتدت على “شعبان” بالضرب المبرح، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوبه، وصوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي تقام في ديراستيا، ضد البؤرة الاستيطانية الجديدة التي يحاول المستوطنون إقامتها في منطقة القعدة شمال البلدة.

الاحتلال الإسرائيلي

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