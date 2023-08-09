Icon

إطلاق مشروع الأعالي بالدمام بأسعار تبدأ من 486 ألف ريال Icon 16 إصابة على الأقل بانفجار مصنع في موسكو Icon التراث السعودي في رؤية 2030.. مصدر فخر ودخل قومي Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سنغافورة Icon القبض على مواطنين روجا للإمفيتامين بالشمالية Icon التعرض للتوتر والصدمات العاطفية يصيبان بـ”كدمات الحزن” Icon توجيه بمعالجة وجود أكثر من تأمين صحي لموظفي القطاع الخاص Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في ورشة نجارة Icon بالخطوات.. سناب شات يتيح خيار وضع الظلام Icon الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم المخدرات بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يوفر 621 وحدة سكنية بمساحات تصل لـ 211 م2

إطلاق مشروع الأعالي بالدمام بأسعار تبدأ من 486 ألف ريال

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
إطلاق مشروع الأعالي بالدمام بأسعار تبدأ من 486 ألف ريال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

إطلاق مشروع الأعالي بالدمام بأسعار تبدأ من 486 ألف ريال

يوفر 621 وحدة سكنية بمساحات تصل لـ 211 م

قد يهمّك أيضاً
الأحساء بطلاً لبطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا وتكريم “المواطن”

الأحساء بطلاً لبطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا وتكريم “المواطن”

أسعار النفط تتجه للصعود بعد خسائر تتجاوز 16% هذا العام

أسعار النفط تتجه للصعود بعد خسائر تتجاوز 16% هذا العام

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” مشروع الأعالي، أحد مشاريع ضاحية الواجهة في المنطقة الشرقية لمستحقي الدعم السكني بالشراكة مع شركة سمو العقارية، وذلك ضمن الجهود المبذولة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض العقاري في المنطقة الشرقية.

مساحة المشروع

ويمتد المشروع على مساحة 72,924 ألف متر مربع، حيث يُوفّر 621 وحدة سكنية من نوع “شقق” تحت الإنشاء، بمساحات تتراوح ما بين 157 – 211 متراً مربعاً، وبأسعار تبدأ من 468 ألف حتى 623 ألف ريال، حيث ستصمم هذه الوحدات السكنية وفق نماذج متطورة عالية الجودة مستوحاة من تاريخ مدينة الدمام العريق.

ضاحية الواجهة

وتتميز ضاحية الواجهة بموقعها الإستراتيجي في المدخل الغربي لمدينة الدمام، كما تمتد على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2، تجتمع فيها روح الأصالة والحياة العصرية، وتتوفر فيها مقومات جودة الحياة من مسطحات خضراء، وحدائق، وملاعب، ومدارس، ومساجد، ومراكز تجارية للتسوق، ومرافق ترفيهية وغيرها من الخدمات لتلبية احتياجات الأسرة السعودية.

ويمكن حجز الوحدات السكنية في مشروع الأعالي والاطلاع على كافة الخيارات من خلال زيارة مقر سكني في الخبر، وذلك من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/maps/CcYh9vJySG72ReZB6 .

الوطنية للإسكان

يذكر أن الوطنية للإسكان هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة
السعودية اليوم

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات...

السعودية اليوم
هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص
السعودية اليوم

هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع...

السعودية اليوم
وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل
العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل

العالم
أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها
السعودية اليوم

أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه...

السعودية اليوم
جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي
آخر الاخبار

جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي

آخر الاخبار
دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق
العالم

دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق

العالم
تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن في الرياض
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3...

أخبار أمنية
انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا
السعودية اليوم

انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين...

السعودية اليوم