إطلاق مشروع الأعالي بالدمام بأسعار تبدأ من 486 ألف ريال

يوفر 621 وحدة سكنية بمساحات تصل لـ 211 م

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” مشروع الأعالي، أحد مشاريع ضاحية الواجهة في المنطقة الشرقية لمستحقي الدعم السكني بالشراكة مع شركة سمو العقارية، وذلك ضمن الجهود المبذولة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض العقاري في المنطقة الشرقية.

مساحة المشروع

ويمتد المشروع على مساحة 72,924 ألف متر مربع، حيث يُوفّر 621 وحدة سكنية من نوع “شقق” تحت الإنشاء، بمساحات تتراوح ما بين 157 – 211 متراً مربعاً، وبأسعار تبدأ من 468 ألف حتى 623 ألف ريال، حيث ستصمم هذه الوحدات السكنية وفق نماذج متطورة عالية الجودة مستوحاة من تاريخ مدينة الدمام العريق.

ضاحية الواجهة

وتتميز ضاحية الواجهة بموقعها الإستراتيجي في المدخل الغربي لمدينة الدمام، كما تمتد على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2، تجتمع فيها روح الأصالة والحياة العصرية، وتتوفر فيها مقومات جودة الحياة من مسطحات خضراء، وحدائق، وملاعب، ومدارس، ومساجد، ومراكز تجارية للتسوق، ومرافق ترفيهية وغيرها من الخدمات لتلبية احتياجات الأسرة السعودية.

ويمكن حجز الوحدات السكنية في مشروع الأعالي والاطلاع على كافة الخيارات من خلال زيارة مقر سكني في الخبر، وذلك من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/maps/CcYh9vJySG72ReZB6 .

الوطنية للإسكان

يذكر أن الوطنية للإسكان هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.