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الفستان تصميم زهير مراد

إطلالة أنغام في جدة تخطف الأنظار

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
إطلالة أنغام في جدة تخطف الأنظار
المواطن - فريق التحرير

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خطفت الفنانة أنغام أنظار الجميع بإطلالتها الأنيقة في حفل جدة أمس، إذ حرصت على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان أنيق

وتألقت أنغام في الصور بفستان أسود طويل بأكمام مكشوفة، مزود بنقوشات الورد المطرزة التي زادت من جاذبيتها، وحمل توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.

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كما تزينت أنغام ببعض المجوهرات البسيطة للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

تسريحة الشعر

واعتمدت أنغام على تسريحة شعر متناسقة مع إطلالتها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

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