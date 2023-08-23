Icon

غلطة سراي يُنافس الاتحاد على ضم سيرجيو راموس Icon نجم سهيل يبشر بزوال القيظ Icon حرس الحدود يحبط تهريب 37.5 طن من القات والحشيش و29,572 قرصًا محظورًا Icon جامعة الملك خالد تطلق برنامجًا زمنيًّا لتمكين طلابها Icon أرقام أوتافيو مع بورتو تُحفز النصراويين Icon المرور يحذر من تجاوز الحافلة المدرسية أثناء توقفها Icon القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا ممنوعة بالقصيم Icon إعادة فتح طريق الليث ـ غميقة في كلا الاتجاهين Icon مكة المكرمة تشهد أعنف عواصف وبروق وصواعق Icon ضبط مواطنين لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج الحشيش والإمفيتامين بالباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد إزالة المياه والعوائق

إعادة فتح طريق الليث ـ غميقة في كلا الاتجاهين

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
إعادة فتح طريق الليث ـ غميقة في كلا الاتجاهين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إمارة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح طريق الليث – غميقة في كلا الاتجاهين بعد انخفاض منسوب المياه وإزالة العوائق.

إغلاق احترازي لطريق الليث غميقة

جاء ذلك بعد أن أعلنت الإمارة إغلاق الطريق أمس بشكل مؤقت احترازيًا بالاتجاهين لوجود سيول منقولة، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

قد يهمّك أيضاً
إنذار أحمر لـ الباحة: أمطار غزيرة غدًا تستمر للمساء

إنذار أحمر لـ الباحة: أمطار غزيرة غدًا تستمر للمساء

لقطات لجريان السيول شرق خميس مشيط

لقطات لجريان السيول شرق خميس مشيط

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة ونشاطاً للرياح تسببت في تساقط أعمدة الكهرباء جنوب الليث.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران، في حين تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو: استثماراتنا لن تتأثر بتقلبات أسعار النفط
السعودية اليوم

أرامكو: استثماراتنا لن تتأثر بتقلبات أسعار النفط

السعودية اليوم
بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء المتوقع
آخر الاخبار

بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء...

آخر الاخبار
آيفون يعمل بشريحة تتفوق على كل الهواتف الأخرى
تكنولوجيا

آيفون يعمل بشريحة تتفوق على كل الهواتف...

تكنولوجيا
إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون
السعودية اليوم

إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون

السعودية اليوم
غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات
العالم

غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات

العالم
مفاجآت جديدة بقضية الأمير أندرو قد تسبب إحراجًا للملك تشارلز
العالم

مفاجآت جديدة بقضية الأمير أندرو قد تسبب...

العالم
لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى 2025
الرياضة

لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى...

الرياضة
سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته بعد 18 عامًا من الحب
العالم

سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته...

العالم