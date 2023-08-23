إعادة فتح طريق الليث ـ غميقة في كلا الاتجاهين

أعلنت إمارة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح طريق الليث – غميقة في كلا الاتجاهين بعد انخفاض منسوب المياه وإزالة العوائق.

إغلاق احترازي لطريق الليث غميقة

جاء ذلك بعد أن أعلنت الإمارة إغلاق الطريق أمس بشكل مؤقت احترازيًا بالاتجاهين لوجود سيول منقولة، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة ونشاطاً للرياح تسببت في تساقط أعمدة الكهرباء جنوب الليث.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران، في حين تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.