إكس تعيق وصول المستخدمين للمواقع الإخبارية والمنصات المنافسة

يشهد موقع التواصل الاجتماعي “X” حالة من التباطؤ، في أوقات التنزيل لبعض المنافذ الإخبارية والمنصات المنافسة مثل فيسبوك أو تيك توك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المنافسة.

وبحسب شكة ” سي إن إن”، وجدت العديد من المواقع الإخبارية أن منصة “إكس”، المعروفة سابقًا باسم تويتر، تعيق وصول مستخدميها إلى محتوى عدد من المنصات الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي المنافسة، عبر الروابط الخارجية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أنها اختبرت تباطؤ الوصول إلى مواقع مثل “نيويورك تايمز” و”رويترز” و”سابستاك”، وعدد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل “فيسبوك” و”إنستجرام” و”بلوسكاي”، وذلك من خلال الروابط الموجودة في المنشورات على منصة “إكس”.

Social media site "X" appears to be slowing download times for some news outlets and rival platforms https://t.co/YAjr7mTwOw pic.twitter.com/zv7nJjNG63

— CNN (@CNN) August 16, 2023