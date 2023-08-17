إكس تعيق وصول المستخدمين للمواقع الإخبارية والمنصات المنافسة

يشهد موقع التواصل الاجتماعي “X” حالة من التباطؤ، في أوقات التنزيل لبعض المنافذ الإخبارية والمنصات المنافسة مثل فيسبوك أو تيك توك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المنافسة.

تباطؤ الوصول إلى مواقع منافسة

وبحسب شكة ” سي إن إن”، وجدت العديد من المواقع الإخبارية أن منصة “إكس”، المعروفة سابقًا باسم تويتر، تعيق وصول مستخدميها إلى محتوى عدد من المنصات الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي المنافسة، عبر الروابط الخارجية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أنها اختبرت تباطؤ الوصول إلى مواقع مثل “نيويورك تايمز” و”رويترز” و”سابستاك”، وعدد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل “فيسبوك” و”إنستجرام” و”بلوسكاي”، وذلك من خلال الروابط الموجودة في المنشورات على منصة “إكس”.

Social media site "X" appears to be slowing download times for some news outlets and rival platforms https://t.co/YAjr7mTwOw pic.twitter.com/zv7nJjNG63 — CNN (@CNN) August 16, 2023

الروابط الخارجية للتطبيق

وأجرت كل من وكالة “رويترز” وصحيفة “التايمز” البريطانية نفس الاختبارات، لتواجه نفس مشكلة تباطؤ الوصول للمواقع الأخرى عبر الروابط الخارجية للتطبيق، بينما أعلنت المؤسسات الثلاث انتهاء المشكلة مساء يوم الثلاثاء الماضي.

يبدو أن منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) تبطئ أوقات تحميل بعض المنافذ الإخبارية والمنصات المنافسة. وتم الإبلاغ عن التأخيرات لأول مرة من قبل المستخدمين في منتدى Hacker News، حيث استغرقت مواقع مثل.. New York Times وReuters وFacebook وSubstack ما يقرب من خمس ثوانٍ للتحميل.

خلافات ماسك مع المواقع الإخبارية

يمتلك الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” تاريخًا طويلًا من الخلافات مع المؤسسات الإعلامية التي توجه له انتقادات، كما حدث في العام الماضي عندما نشرت “التايمز” و”رويترز” عدة مقالات تنتقد “ماسك”.