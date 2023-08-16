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القرار يعزز الأمن الصحي ويجذب الاستثمارات

إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة يدعم العلماء والباحثين

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ صباحاً
إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة يدعم العلماء والباحثين
المواطن - فريق التحرير

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علق وزير الصحة، فهد الجلاجل، على قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء معهد باسم “المعهد الوطني لأبحاث الصحة”، مشيرًا إلى أنه يدعم تمكين الأبحاث وتطبيق نتائجها.

تعزيز الأمن الصحي

وقال الجلاجل في منشور عبر منصة إكس: دعمًا لتمكين الأبحاث وتطبيق نتائجها في الحفاظ على صحة الإنسان ورفع مستوى الخدمات الصحية في السعودية، صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة والذي سيسهم في دعم العلماء والباحثين، وتعزيز الأمن الصحي، وجذب الاستثمارات الصحية، وخلق بيئة بحثية صحية متطورة في المملكة ضمن برنامج تحول القطاع الصحي.

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المعهد الوطني لأبحاث الصحة

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته أمس، على إنشاء معهد باسم “المعهد الوطني لأبحاث الصحة”، على النحو الوارد في القرار.

 

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